В Грузии выявлено 9 696 новых случаев коронавируса

В Грузии за минувшие сутки выявлено 9 696 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 408 человек, скончались 28 пациентов, — сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 1 051 445 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 962 035 инфицированных, скончались 14 701 человек.

Вчера, 22 января, в Грузии было выявлено 11 039 новых случаев заражения коронавирусом, 5 199 пациентов выздоровели, 42 умерли.