Вакцинировано 73,6% педагогического состава и школьного персонала - минобразования Грузии

С возобновлением в школах учебного процесса в усиленном режиме проводится тестирование педагогов и административного персонала, сообщает Минобразования Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

При поддержке Минобразования и науки Грузии представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья переподготовили более 400 врачей в государственных и частных школах.

«Именно переподготовленные врачи проводят тестирование персонала на Covid-19 в этих школах. А в школах, где врачи еще не прошли переобучение, тестирование продолжится при организации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

На сегодня вакцинировано 73,6% учителей и представителей школьных администраций.

В целях профилактики вируса школы полностью обеспечены соответствующими дезинфицирующими растворами, а также масками, аппаратами термоскринига и дезобарьерами», - говорится в сообщении Минобразования.