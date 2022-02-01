В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 24 201 случай заражения коронавирусом, 10 732 человека выздоровели, 36 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведен 85 191 тест на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,2 миллиона, при этом 1,02 миллиона человек выздоровели, 15 016 - скончались.
В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 454 - на стационарном лечении.
По состоянию на первое февраля, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,7 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 8 371 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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