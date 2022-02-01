В Грузии 90-95% случаев заражения ковидом приходятся на штамм "омикрон" - эпидемиолог

Глава Национального центра по контролю заболеваний (NCDC), Амиран Гамкрелидзе представил итоги изучения 1184 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования штаммом "омикрон". Он отметил, что на данный момент в Грузии 90-95% случаев ковида приходятся именно на новый штамм, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По заявлению эпидемиолога, 50% заболевших были дважды привиты и болезнь протекала в относительно легкой форме. 14% случаев ковида приходятся на повторное заражение.

Из 1184 больных госпитализация понадобилась 38 гражданам, скончались три пациента.

«В случае "омикрона" показатель госпитализации существенно снизился. В условиях штамма Дельта показатель госпитализации составлял 12-15%, в определенных случаях до 20%. При "омикроне" показатель снизился до 3,7%», - объяснил эпидемиолог.

Он подчеркнул, что несмотря на три подтвержденных летальных случая, не значит, что в январе или второй половине декабря скончались только три пациента со штаммом "омикрон", так как речь идет только о лабораторно подтвержденных случаях.