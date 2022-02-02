В 2022 году состоятся учения НАТО-Грузия

Грузия в третий раз примет учения НАТО-Грузия в 2022 году, маневры будут проводиться Силами обороны Грузии с участием стран альянса и стран-партнеров. Об этом сегодня сообщает министерство обороны Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

В учениях, запланированных для проведения в Совместном учебно-оценочном центре НАТО и Грузии, примут участие военнослужащие из более чем 20 стран-членов и стран-партнеров, которые будут «развивать навыки, необходимые для планирования операций НАТО с помощью компьютерного моделирования», сказано в сообщении министерства.

Окончательные детали учений были доработаны представителями альянса и их грузинскими коллегами в течение последних трех дней в JTEC, расположенном в Крцанисском национальном учебном центре недалеко от столицы Тбилиси.

Во встречах приняли участие заместитель командующего/начальник штаба Учебного центра объединенных сил НАТО в Польше бригадный генерал Йожеф Шписяк (Jozsef Szpisjak) и подполковник Габор Эндроди (Gabor Endrodi), а также заместители командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Заза Чхаидзе и бригадный генерал Ираклий Чичинадзе.

Помимо встреч, генерал Шписяк также посетил Центр боевой подготовки (Combat Training Centre) в Вазиани, в пригороде Тбилиси, где ознакомился с инфраструктурой и оснащением объекта.

Первые совместные учения с НАТО были проведены в 2016 году, в них приняли участие 14 стран-союзников и партнеров альянса.