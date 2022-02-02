В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 26 320 случаев заражения коронавирусом, 9 555 человек выздоровели, 44 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 84 658 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,2 миллиона, при этом 1,03 миллиона человек выздоровели, 15 060 - скончались.
В настоящее время 34 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 522 - на стационарном лечении.
По состоянию на второе февраля, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,7 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 714 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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