Посольство США передало Минобороны и МВД Грузии оснащение на 1,2 миллиона долларов

Посольство США передало министерствам обороны и внутренних дел Грузии оснащение на сумму 1,2 миллиона долларов. Информацию об этом распространяет американское посольство, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«США активно помогают Грузии в развитие способности реагирования на оружие массового поражения и реагировании на исходящие от него угрозы. Недавно мы передали министерствам обороны и внутренних дел Грузии оснащение на сумму 1,2 миллиона долларов. Это часть продолжающейся многолетней программы обучения и оснащения, проводимой Агентством по сокращению угроз Минобороны США.

Все это, наряду с другими проектами сотрудничества в сфере безопасности и обороны, укрепляет государство для обеспечения безопасности грузинского народа и повышения общей безопасности Черноморского региона», — говорится в заявлении посольства США.