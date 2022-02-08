НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером - спецпредставитель генсека (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером, сказал Trend спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

По его словам, практическое сотрудничество сторон включает в себя совместную работу с командной структурой НАТО в целях укрепления обороноспособности Грузии и взаимодействия с Альянсом.

"Благодаря этому сотрудничеству, которое за долгие годы еще более укрепилось, силы обороны Грузии стали еще более боеспособными и совместимыми с НАТО, чем когда-либо прежде", - сказал Коломина.

Он отметил, что Учебный центр Объединенных сил (JFTC) оказывает поддержку Объединенному центру подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) с 2016 года.

"Объединенный центр обеспечивает оценку обороноспособности Грузии, повышение совместимости сил обороны страны с НАТО и содействие укреплению региональной и международной безопасности. Таким образом, Учебный центр Объединенных сил НАТО совместно со штабом Сухопутного командования оказывает поддержку Объединенному центру в подготовке и проведении учений НАТО-Грузия", - сказал Коломина.

Совместные учения НАТО-Грузия, которые запланированы на март 2022 года, обеспечат дальнейшее развитие возможностей командования и управления силами обороны Грузии и их способности эффективно действовать совместно с силами других стран-членов НАТО и стран-партнеров, отметил спецпредставитель.

"Учения также обеспечат платформу для проверки и укрепления способности сил обороны Грузии выполнять задачи по управлению кризисными ситуациями с помощью комплексного подхода, основанного на сотрудничестве с рядом гражданских и военных субъектов, включая международные организации и неправительственные организации", - сказал он.

Говоря об учениях НАТО-Грузия, запланированных на март 2022 года, Коломина добавил, что Альянс не планирует проводить другие учения в этом году.

(Автор: Марьяна Ахмедова)