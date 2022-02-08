В Грузии намерены сократить срок карантина для инфицированных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Грузии и Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья пересмотрят в сторону сокращения сроки карантина для заболевших коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Администрации правительства Грузии.

Данный вопрос обсуждался на заседании Межведомственного координационного совета под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который дал соответствующие поручения по этому вопросу.

Участники заседания обсудили эпидемиологическую обстановку в Грузии. Было отмечено, что у 95 процентов из общего числа инфицированных был выявлен штамм "омикрон" коронавируса.

Кроме того, была в очередной раз подчеркнута важность процесса вакцинации от COVID-19 и получения бустерной дозы вакцины.

Межведомственный координационный совет еще раз призвал граждан Грузии носить маски, соблюдать действующие правила, а в случае появления симптомов коронавирусной болезни - оставаться дома.

Отметим, что в Грузии за последние 24 часа выявлено 24 616 новых случаев COVID-19, 18 221 человек выздоровел, 54 – скончались.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)