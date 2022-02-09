Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран в январе 2022 г.
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МИД Армении пытается скрыть свои противоправные действия, делая ложные выводы из заявления министерства культуры Азербайджана - Лейла Абдуллаева
Российский дистрибьютор автомобилей и Узбекистан обсудили совместные проекты в сфере электротранспорта
Alstom работает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по проектам железнодорожной сигнализации - управляющий директор
Провокации армянских сепаратистов вызывают справедливое недовольство в азербайджанском обществе - Анализ
Ретроспектива азербайджанских фильмов сыграет роль в информировании российских зрителей о нашем кинематографе - Аяз Салаев
Албано–удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление в связи с албанскими храмами, расположенными на освобожденных территориях
Российские политологи хотят подать заявление в Генпрокуратуру по поводу показа фильма о Гарегине Нжде в РФ - Сергей Марков
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 318 тыс. зараженных, число госпитализированных сокращается
Последнее оборудование доставлено на Бакинский завод глубоководных оснований для проекта «Абшерон» — JOCAP
Ретроспектива азербайджанских фильмов в Москве вызовет интерес российского зрителя - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов (ФОТО)
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование»
Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО)