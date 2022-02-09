Назначен новый бизнес-омбудсмен Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил бизнес-омбудсменом Отара Данелия, сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Ираклий Гарибашвили встретился сегодня с Отаром Данелия в администрации правительства и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.

Глава правительства подчеркнул, что поддержка бизнеса является приоритетом правительства Грузии, и сектор получит максимальную поддержку, поскольку развитие бизнеса является необходимым условием экономического роста и создания рабочих мест.

Премьер-министр дал бизнес-омбудсмену конкретные поручения и отметил важность открытого сотрудничества с бизнесом, меньших барьеров и минимума бюрократии. На встрече также была подчеркнута важность максимального доступа бизнеса к государственным услугам.

Отар Данелия был первым заместителем министра экономики и устойчивого развития, а обязанности бизнес-омбудсмена Грузии исполняла заместитель бизнес-омбудсмена Нино Кветенадзе.