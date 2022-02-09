Шведское агентство в области развития подвело итоги работы в Грузии в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Шведское агентство международного сотрудничества в области развития (Sida) реализовало ряд двусторонних проектов в Грузии в 2021 году, сообщили Trend в агентстве.

По словам источника, общий бюджет реализованных проектов составил 134 миллиона шведских крон (14,4 миллиона долларов).

"Проекты, реализованные в течение 2021 года, включали поддержку многосторонних организаций и гражданского общества Грузии и неправительственных организаций. Проекты были реализованы в таких областях, как развитие рынка, демократия, права человека и окружающая среда", - сообщили в агентстве.

Согласно источнику, один из крупнейших проектов Sida в 2021 году включает Совместную программу ООН по гендерному равенству, которая направлена на расширение политических и экономических прав и возможностей женщин.

Другой инициативой Sida в Грузии в 2021 году была программа "Keep Georgia Tidy", которая направлена на сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения окружающей среды посредством устойчивого экологического образования и продвижения стратегии круговой экономики в Грузии. Ее завершение планируется в 2023 году, сообщил источник.

Программа агентства "Гарантия портфеля" совместно с грузинским TBC Bank является еще одним значительным проектом в стране, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса и, в частности, его доступа к финансированию.

Sida также оказала поддержку Институту политики ISET, основной целью которого было создание ISET-PI в качестве института экономической политики на Южном Кавказе.

Целью сотрудничества агентства с Грузией в области реформ является укрепление демократии и уважения прав человека, улучшение работы по охране окружающей среды и поддержка усилий Грузии по укреплению связей с ЕС.

(Автор: Марьяна Ахмедова)