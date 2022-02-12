В Грузии в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на трассе Хашури-Сурами в центральной Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2», передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Авария произошла сегодня на объездной дороге центральной автомагистрали. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Зугдиди в Тбилиси, упал с высоты в овраг.

Все пассажиры получили телесные повреждения разной тяжести. Экипажи скорой медицинской помощи перевезли пострадавших в центральную больницу Хашури. Сообщается, что состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.

Причины ДТП установит следствие.