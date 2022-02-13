В Грузии выявлено 15 712 новых случаев коронавируса

В Грузии за последние сутки выявлено 15 712 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 623 инфицированных, скончались 40 пациентов. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За 24 часа в стране проведено 46 425 тестов на коронавирус.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 33,84%, за последние 14 дней — 31,66%, за 7 дней — 32,85%.

Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 1 454 065 случаев заражения коронавирусом, из них 1 248 242 человека выздоровели и 15 556 скончались.

Всего было сделано 2 774 755 прививок, за сутки вакцинировалось 2089 человек.

В режиме карантина находится 21 человек, в стационарах — 6 123 и в клинических гостиницах — 1 581 человек соответственно.

По состоянию на 12 февраля в Грузии было выявлено 20 326 новых случаев коронавируса, 48 468 пациентов выздоровели, 57 скончались.