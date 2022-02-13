Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран в январе 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года Турция лидировала по количеству приезжих в Грузию – 31 775 человек, что на 119,1 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

При этом, по данным ведомства, этот показатель сократился на 57,6 процента по сравнению с январем 2020 года (75 012) и на 50,6 процента – по сравнению с январем 2019 года (64 349).

Россия заняла второе место в списке, при этом количество туристов из страны составило 28 381. В январе 2022 года в Грузии почти в 15 раз увеличилось число туристов из России по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (1 916). Однако показатель снизился на 67,3 процента по сравнению с январем 2020 года (86 884) и на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (85 922).

Далее по списку следуют (в сравнении с январем 2021 года):

- Грузия (нерезиденты) – 22 119 посетителей (рост на 285,9 процента);

- Армения – 19 606 посетителей (рост на 406 процентов);

- Украина – 12 631 посетитель (рост в 20 раз);

- Израиль – 8 240 посетителей (рост в 82 раза);

- Азербайджан – 7 221 посетитель (рост на 130,1 процента);

- Казахстан – 4 552 посетителя (рост в 12 раз);

- Саудовская Аравия – 4 439 посетителей (рост в 2 219 раз);

- Беларусь – 3678 посетителей (рост в 12 раз).

Между тем, общее число посетивших Грузию с января по декабрь 2021 года, составило 1,8 миллиона человек, что на 7,7 процента больше, чем 1,7 миллиона за аналогичный период 2020 года.

(Автор: Марьяна Ахмедова)