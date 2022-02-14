В Грузии за ночь зафиксировали еще шесть подземных толчков после сильного землетрясения

Шесть новых подземных толчков прошедшей ночью были зафиксированы в Грузии после сильного землетрясения, которое произошло в воскресенье магнитудой 6,2 у села Самеба Дманисского района. Об этом в понедельник сообщается на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все шесть афтершоков произошли около села Самеба. Их магнитуда колебалась от 4,5 до 3,1. Повторные толчки в Тбилиси не ощущались.

В воскресенье, 13 февраля, в Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и других регионах страны. Землетрясение ощущалось и в северных районах Армении. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщил губернатор края Квемо Картли Георгий Дохтуришвили, в селе Шахмарло, расположенном недалеко от села Самеба, обвалилась стена жилого дома. В Дманисском районе на несколько минут прерывалась подача электроэнергии.

По данным местных СМИ, из-за землетрясения образовались трещины в одном из многоквартирных домов в городе Батуми. Трещины от подземных толчков появились и в аварийном здании бывшего тбилисского санатория "Картли", в котором сейчас проживают беженцы из Абхазии. Там всю ночь дежурили спасатели.