Еще одно землетрясение зафиксировано в Грузии

В Грузии произошло еще одно землетрясение. Толчки были зафиксированы в 18:13. Эпицентр находился недалеко от села Самеба, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда землетрясения составила 3,9.

13 февраля в 22:25 по тбилисскому времени в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился недалеко от села Самеба. Землетрясение повредило здание школы и около 20 домов в муниципалитете Дманиси.