Волна коронавируса в Грузии переходит в нисходящую фазу - министр

По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, количество новых случаев коронавируса и другие параметры, определяющие эпидемиологическое положение, говорят о том, что пик перешел в относительно нисходящую волну, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По ее словам, более подробно о том, насколько был преодолен пик, можно будет говорить еще через неделю наблюдений.

«Сегодня утром было зафиксировано 19 тысяч новых случаев коронавируса, что меньше, чем в прошлый вторник. Эти цифры, среди прочих параметров, указывают на то, что пик перешел в относительно нисходящую волну. Это несколько многообещающе, но мы все же должны следить за этим до конца недели, прежде чем у нас будут какие-либо основания говорить, насколько удалось преодолеть пик в условиях волны Омикрона», — заявила Тамар Габуния.

Сегодня в Грузии было выявлено 19 049 новых случаев коронавируса, 18 409 пациентов выздоровели.