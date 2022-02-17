В Грузии аптечные сети обсуждают условия импорта лекарственных препаратов из Турции

Грузия 17 февраля 2022 16:46 (UTC+04:00)
В Грузии аптечные сети обсуждают условия импорта лекарственных препаратов из Турции

БАКУ /Trend/ - Руководство сети аптек PSP в Грузии не уверено, что сможет в ближайшем будущем начать импорт лекарственных препаратов из Турции. Об этом заявила представитель PSP Натия Хабеишвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы не можем назвать конкретную дату, когда этого можно ожидать, но активно работаем в данном направлении. Кроме того, особых изменений на законодательном уровне пока нет. Мы пока не знаем, какими будут новые правила [импорта лекарств]", - сказала Хабеишвили.

Представитель аптечной сети заявила, что оборот лекарственных препаратов строго регламентирован, что связано с множеством вопросов, например, сроками регистрации лекарств, которые планируется продавать.

При этом грузинская аптечная сеть Impex уже ведет переговоры с турецкими производителями лекарственных препаратов. По словам менеджера Impex Нино Джохаридзе, ситуация прояснится примерно через неделю.

"Мы все еще ведем переговоры. На следующей неделе уже можно будет сказать, какие лекарства и по какой цене мы сможем импортировать из Турции. Мы стараемся как можно больше импортировать недорогие лекарственные препараты. Мы сможем поговорить о деталях, если условия контракта будут согласованы", - сказала Джохаридзе.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме (ВИДЕО)
В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме (ВИДЕО)
В Иране от коронавируса скончались более 133 тыс. человек
В Иране от коронавируса скончались более 133 тыс. человек
На военной базе в Иране произошел пожар
На военной базе в Иране произошел пожар
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Осуществляй возврат НДС в «Kabinetim»! ИКТ 16:51
AccessBank объявляет тендер Тендеры 16:48
В Грузии аптечные сети обсуждают условия импорта лекарственных препаратов из Турции Грузия 16:46
Внешнеторговый оборот Азербайджана значительно вырос за год Экономика 16:37
Азербайджан значительно увеличил производство автомобильного бензина и керосина Энергетика 16:30
Страховые сборы азербайджанской СК Azer Senaye Sığorta выросли за год Экономика 16:28
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с 30-летием трагедии в Гарадаглы Политика 16:25
Азербайджано-узбекское СП намерено нарастить производство автомобилей в 2022 г. Узбекистан 16:12
230 хозяйствам Таджикистана рекомендовано переехать в более безопасные места для жительства Таджикистан 16:07
Казахстану необходима модернизация газотранспортной инфраструктуры - мнение Энергетика 16:03
В Азербайджане назван объем доходов сектора мобильной связи за январь 2022 г. ИКТ 15:53
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Экономика 15:52
Страховые выплаты азербайджанской СК Az Sığorta выросли за год Экономика 15:51
В Грузии изменили закон о едином подходе к производителям и импортерам лекарств Грузия 15:50
Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном Транспорт 15:48
Билл Гейтс считает, что "омикрон" станет последней острой фазой пандемии США 15:47
ЦИК Туркменистана зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Туркменистан 15:43
Азербайджан обладает достаточными резервами для увеличения поставок газа в Европу – замминистра Энергетика 15:39
Азербайджан увеличил добычу товарного газа Энергетика 15:38
В Кыргызстане в 2021 году поступления с арендных земель составили более 64 млн сомов Кыргызстан 15:37
Туркменский госконцерн закупит материально-технических ресурсы Тендеры 15:34
Назван объем экспорта туркменского предприятия по производству пряжи Бизнес 15:32
100-летие Фикрета Амирова отметят в Узбекистане Культура 15:30
Страховые сборы азербайджанской СК Pasha Life выросли за год Экономика 15:24
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 15:22
В столице Азербайджана пройдут 27-е Первенство страны и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике Общество 15:21
Состоялись учения ВВС Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:14
Объявленный в розыск экс-директор ООО задержан в Украине и доставлен в Азербайджан Общество 15:05
bp о плановом техобслуживании в рамках крупных проектов в Азербайджане Энергетика 15:03
Министерство опровергло информацию об увольнении завотделом Госслужбы автотранспорта Азербайджана Общество 14:54
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане ИКТ 14:40
Азербайджанские гимнастки выступят на Международном турнире Gracia Fair Cup Общество 14:35
В Баку представлен проект, посвященный культурному наследию Польши в Азербайджане (ФОТО) Культура 14:30
Песков сообщил, что вопрос о встрече Путина и Байдена на повестке дня пока не стоит США 14:28
В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме (ВИДЕО) Общество 14:05
МККК в Азербайджане взял около 800 биологических образцов у членов семей пропавших без вести во время первой Карабахской войны Общество 13:54
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:47
Упразднена должность главы аппарата TƏBIB Общество 13:44
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с протестом водителей фур Экономика 13:32
В Баку восстановлено движение транспорта на крупном проспекте - Дорожная полиция Общество 13:18
Регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş в Азербайджане завершится 31 марта Общество 13:11
Доля индийского чая на азербайджанском рынке составляет всего 5% - посол Экономика 13:05
TAP позволяет расширить охват сбора данных о транспортировке газа в Албании Энергетика 13:01
В Азербайджане пенсии сотрудников налоговых органов будут назначаться по новым правилам Экономика 12:58
Ряду военнослужащих МВД и Внутренних войск Азербайджана присвоено звание «Ветеран войны» Общество 12:56
Индия планирует расширить ассортимент своих товаров на азербайджанском рынке - посол Экономика 12:38
В минздраве Азербайджана объяснили задержку результатов тестов на COVID-19 Общество 12:33
В России за сутки госпитализировали 18 090 заразившихся коронавирусом Россия 12:27
Армения надеется в скором времени подписать документ с Азербайджаном по строительству своего участка Зангезурского коридора Армения 12:25
Закон о военном сотрудничестве с Россией принял Сенат Казахстана Казахстан 12:24
Число приезжих в Грузии значительно выросло за год Грузия 12:24
Узбекистан и Азербайджан нацелены на многократный рост двустороннего товарооборота - посол Узбекистан 12:22
В Азербайджане создают еще 50 субъектов агротуризма - Орхан Мамедов Экономика 12:20
Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО) Политика 12:16
В Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио» Общество 12:13
Агротуризм сыграет важную роль в развитии освобожденных территорий Азербайджана – госагентство Экономика 12:05
Юбилейное заседание азербайджано-российской межправкомиссии пройдет в Баку Экономика 11:51
В Азербайджане планируют наладить сборку автобусов İveco (ФОТО) Транспорт 11:47
В Азербайджане началась регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş Общество 11:40
Заявки на работу на освобожденных территориях Азербайджана подали 14 российских компаний Экономика 11:30
Скончался азербайджанский поэт Анвар Ахмед Социум 11:24
В рамках Большого возвращения в Карабах сектор агротуризма получит дополнительный стимул для развития - Орхан Мамедов Экономика 11:22
ЕС планирует оказать поддержку порядка 25 тыс. предпринимателей в Азербайджане Экономика 11:16
Стоимость азербайджанской нефти превысила $100 за баррель Энергетика 11:11
FAO и ЕС поддерживают Азербайджан в развитии агротуризма - министр Экономика 11:10
«Военные учения» армянских сепаратистов в Карабахе - угроза, выходящая за пределы региона Политика 11:02
Узбекистан и Пакистан намерены расширить взаимовыгодное практическое сотрудничество Узбекистан 10:53
Агентство Fitch подтвердило текущий кредитный рейтинг Израиля Израиль 10:53
Замглавы МИД Ирана: Стороны в Вене ближе, чем когда-либо, к соглашению по ядерной сделке Ядерная программа 10:49
Страховые сборы азербайджанской СК Xalq Hayat значительно выросли за год Финансы 10:49
Ж/д оператор Казахстана закупит источники бесперебойного питания Тендеры 10:45
В Азербайджане названо число нерабочих дней в связи с праздником Новруз Общество 10:36
TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы на газовом месторождении "Абшерон" (Эксклюзив) Энергетика 10:29
Грузия за год значительно увеличила импорт из Туркменистана Грузия 10:21
Сколько нефтепродуктов закупил Таджикистан в 2021 году и у кого Таджикистан 10:18
Товарооборот между Туркменистаном и Украиной вырос за год Бизнес 10:14
В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 133 тыс. 570 человек Кыргызстан 10:01
Страховые сборы азербайджанской СК Ata Sığorta сократились за год Экономика 09:56
В Узбекистане определены меры по поддержке животноводческой отрасли Узбекистан 09:47
Нефть дешевеет на перспективах увеличения предложения Энергетика 09:45
Названа доля Алматы в общем объеме розничной торговли Казахстана Казахстан 09:38
Казахстанская фондовая биржа назвала три тренда с начала текущего года Финансы 09:34
Узбекистан нарастил товарооборот со странами СНГ Узбекистан 09:32
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 февраля Финансы 09:32
Рост цен на топливо в Грузии неизбежен – Wissol Грузия 09:31
Михаил Гусман о президенте Германии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Европа 09:28
Загрузите на счет 100 манатов и получите дебетовую карту TamKart бесплатно! Экономика 09:06
Клиенты Mastercard будут путешествовать дешевле Финансы 09:04
На Олимпиаде в Пекине не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:34
В Азербайджане завершается процесс интеграции требований Хартии качества международных перевозок во внутреннее законодательство (Интервью) Транспорт 08:08
В ФРС заявили о готовности к более быстрому повышению ставок для сдерживания инфляции США 07:55
Эквадор получил от Испании более 1,5 млн доз вакцины Pfizer Другие страны 07:18
ДТП с пятью автомобилями в Кузбассе унесло жизни четырех человек Россия 06:43
Жертвами землетрясения у берегов Гватемалы стали три человека Другие страны 06:19
У королевы Елизаветы II начали отказывать ноги Европа 05:42
Глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе "больше нет" Европа 05:03
В Великобритании запланировали отказаться от "золотых виз" Европа 04:26
В Бразилии число жертв паводка достигло 78 Другие страны 03:51
Байден запросит рекордную сумму на оборону США США 03:18
Госдеп заявил о заключительном этапе переговоров в Вене по ядерной программе Ирана Ядерная программа 02:44
Все новости