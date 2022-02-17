В Грузии аптечные сети обсуждают условия импорта лекарственных препаратов из Турции

БАКУ /Trend/ - Руководство сети аптек PSP в Грузии не уверено, что сможет в ближайшем будущем начать импорт лекарственных препаратов из Турции. Об этом заявила представитель PSP Натия Хабеишвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы не можем назвать конкретную дату, когда этого можно ожидать, но активно работаем в данном направлении. Кроме того, особых изменений на законодательном уровне пока нет. Мы пока не знаем, какими будут новые правила [импорта лекарств]", - сказала Хабеишвили.

Представитель аптечной сети заявила, что оборот лекарственных препаратов строго регламентирован, что связано с множеством вопросов, например, сроками регистрации лекарств, которые планируется продавать.

При этом грузинская аптечная сеть Impex уже ведет переговоры с турецкими производителями лекарственных препаратов. По словам менеджера Impex Нино Джохаридзе, ситуация прояснится примерно через неделю.

"Мы все еще ведем переговоры. На следующей неделе уже можно будет сказать, какие лекарства и по какой цене мы сможем импортировать из Турции. Мы стараемся как можно больше импортировать недорогие лекарственные препараты. Мы сможем поговорить о деталях, если условия контракта будут согласованы", - сказала Джохаридзе.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)