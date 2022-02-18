Казахстан увеличил экспорт угля в Грузию

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - декабре 2021 года импортировала угля и угольной продукции из Казахстана на сумму 752 420 долларов, что на 195,5 процента больше, чем в 2020 году (254 580 долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Объем импорта угля и угольной продукции Грузией из Казахстана в 2021 году увеличился на 32,7 процента – с 2566 тонн за 2020 год до 3407 тонн.

Импорт угля и угольной продукции из Казахстана только в декабре 2021 года составил 33 390 долларов, что на 70,6 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года (19 570 долларов). Однако тот же показатель снизился на 64,4 процента по сравнению с ноябрем 2021 года (93 950 долларов).

Таким образом, Казахстан занял второе место среди крупнейших экспортеров угля и угольной продукции в Грузию в 2021 году. Россия заняла первое место (7,4 миллиона долларов), Турция - третье (653 020 долларов).

Общая стоимость импорта угля и угольной продукции Грузией в 2021 году составила 9 миллионов долларов, что на 40,3 процента меньше по сравнению с 15,1 миллиона долларов в 2020 году.

(Автор: Марьяна Ахмедова)