Содействие торговому и транспортному секторам Грузии остается главным приоритетом АБР - постпред (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Главным приоритетом Азиатского банка развития (АБР) является завершение создания недостающих участков ключевых торговых и транспортных коридоров в Грузии.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend постоянный представитель АБР в Грузии Шейн Розенталь.

"Это поможет Грузии извлечь выгоду из своего географического положения в качестве регионального торгового, транспортного, логистического и транзитного узла, в том числе за счет улучшения показателей торговли и логистики", - сказал Розенталь.

По его словам, АБР, являясь одним из крупнейших партнеров Грузии, предоставил этой стране на протяжении всего периода сотрудничества 1,7 миллиарда долларов в целях развития.

Розенталь отметил, что на протяжении нескольких лет АБР оказывал поддержку Грузии в максимизации потенциала транспортного сектора за счет крупных инвестиций в инфраструктуру.

По словам постпреда, АБР выделил Грузии более 1,3 миллиарда долларов на развитие стратегических транспортных коридоров и второстепенных дорог, что также помогает привести сектор в соответствие с европейскими стандартами. Эти инвестиции охватывают основные участки автомагистрали Восток–Запад и автомагистраль вдоль транспортного коридора Север-Юг.

АБР вложил значительные инвестиции, чтобы обеспечить предоставление услуг безопасного водоснабжения, укрепить сектор передачи электроэнергии для обеспечения сбалансированного развития в сельских и городских районах, сказал постоянный представитель банка.

Розенталь отметил, что банк в ноябре 2021 года одобрил инвестиционную программу для муниципалитетов на сумму 120 миллионов долларов, которая направлена на модернизацию существующей инфраструктуры и улучшение услуг в городах Грузии.

По его словам, во время пандемии COVID-19 АБР помог правительству Грузии профинансировать меры по защите уязвимых групп населения и поддержке бизнеса.

"За последние два года АБР предоставил Грузии помощь на 300 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Мы также выделили 15 миллионов долларов на закупку вакцин через Центр доступа к вакцинам в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Розенталь.

По его мнению, структурные реформы по-прежнему имеют решающее значение не только для смягчения последствий пандемии COVID-19, но и в более широком плане для поддержки экономического роста и создания рабочих мест в Грузии.

"АБР наращивает и поддерживает динамику в ключевых областях реформ в Грузии, таких как транспорт и упрощение торговых процедур, инфраструктура водоснабжения и канализации, сельское хозяйство и ирригация, энергетика и реформа государственных предприятий", - сказал Розенталь.

Говоря о поддержке АБР энергетического сектора Грузии, постпред отметил, что потенциал "зеленой" и возобновляемой энергетики страны имеет решающее значение для экологической устойчивости и устранения последствий климатических изменений.

По словам Розенталя, Georgia Global Utilities, холдинговая компания по водоснабжению и возобновляемым источникам энергии, при поддержке АБР в 2020 году смогла расширить водоснабжение в Тбилиси и близлежащих муниципалитетах, а также рефинансировать задолженность за более ранние инвестиции в возобновляемые источники энергии и регулирование водных ресурсов.

Он также отметил кредит АБР в размере 100 миллионов долларов, который был предоставлен банком в 2021 году, чтобы помочь Грузии преобразовать сектор передачи электроэнергии.

"Данный кредит направлен на развитие экспортного потенциала Грузии и реформы по либерализации рынка электроэнергии благодаря запланированному созданию первой энергетической биржи в стране - инициативе, которая соответствует передовой международной практике", - сказал Розенталь.

Постпред добавил, что АБР продолжит оказывать поддержку Грузии в реализации структурных реформ, а также представит несколько новых программ в 2022 году.

По его словам, АБР продолжит поддерживать инновационные подходы в области электронной мобильности, использования водородных технологий для более устойчивой и диверсифицированной экономики в Грузии.

"Новые стратегические инициативы АБР в Грузии будут направлены на поддержку важнейшей инфраструктуры, реформ в сфере управления и государственного сектора, а также развитие человеческого капитала", - сказал Розенталь.

По словам постпреда, одна из инициатив АБР в Грузии в нынешнем году будет связана с развитием сельского хозяйства и ирригации с учетом климатических условий.

"Инвестиции АБР будут ориентированы на поддержку новых технологий, частного сектора, интеграции экологичного транспорта в городскую среду. Одним из наших главных приоритетов станет оказание поддержки правительству в сфере борьбы с климатическими изменениями путем предоставления знаний и финансовой помощи", - сказал Розенталь.

"Мы также работаем с правительством Грузии в сфере профессионального образования и профессиональной подготовки. АБР поддержит развитие навыков и производительности на рынке труда с помощью современного общего образования", - добавил он.

"Главным приоритетом АБР является завершение создания недостающих участков ключевых торговых и транспортных коридоров в Грузии. Это поможет Грузии извлечь выгоду из своего географического положения в качестве регионального торгового, транспортного, логистического и транзитного узла, в том числе за счет улучшения показателей торговли и логистики", - отметил Розенталь.

По его словам, АБР продолжит поддерживать реформы в сферах транспорта и связи, водоснабжения и канализации, а также в энергетическом секторе Грузии.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)