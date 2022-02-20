В Грузии выявлено 9400 новых случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 9400 новых случаев коронавируса, выздоровели 18770 пациентов, скончались 34 инфицированных, сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране проведено 32 470 тестов на коронавирус. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 28,95%, за последние 14 дней - 31,5%, за 7 дней - 29,7%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 1 548 893 случая заражения коронавирусом, из них 1 388 534 выздоровели, 15 856 человек скончались.

Всего было сделано 2 796 876 прививок, при этом за день вакцинировалось 1 524 человека.

В режиме карантина находится 12 человек, в больницах - 5633 и в клинических гостиницах – 932 человека.

В то же время по состоянию на 19 февраля в Грузии было выявлено 13 288 новых случаев коронавируса, 21 183 пациента выздоровели, 51 скончался.