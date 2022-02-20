Число посещающих Грузию из Туркменистана значительно возросло

Грузия 20 февраля 2022 11:39 (UTC+04:00)
Число посещающих Грузию из Туркменистана значительно возросло

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года число посещающих Грузию из Туркменистана увеличилось в 19 раз по сравнению с 2021 годом (6) – до 114 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

Однако этот показатель сократился на 90 процентов по сравнению с январем 2020 года (1 107) и на 85 процентов - по сравнению с тем же месяцем 2019 года (748).

В целом в 2021 году число посещающих Грузию из Туркменистана сократилось на 77,7 процента по сравнению с 2020 годом (3 423) и на 94.4 процента - по сравнению с 2019 годом (13 708) – до 765 человек.

Общее число приезжих в Грузии в январе 2022 года составило 199 393 человека, что на 471,2 процента больше, чем в январе 2021 года (34 909 человек), но на 68,5 процента меньше показателя января 2020 года (633 20) и на 62,3 процента - показателя аналогичного месяца 2019 года (528 678).

(Автор: Марьяна Ахмедова)

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