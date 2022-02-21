БАКУ /Trend/ - В Грузии произошло землетрясение, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы у села Самеба на юге Грузии в 16:17 по местному времени.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

(Автор: Марьяна Ахмедова)