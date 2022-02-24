В Грузии назвали срок начала импорта лекарственных препаратов из Турции

БАКУ /Trend/ - Грузия может очень скоро начать импорт лекарственных препаратов из Турции. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"По нашей информации, первая партия турецких лекарств будет доставлена в Грузию примерно через две - три недели", - сказал Гарибашвили.

По его словам, правительство Грузии уже подписало соответствующее распоряжение, связанное с инициативой, позволяющей Турции значительно расширить свое присутствие на грузинском фармацевтическом рынке.

Гарибашвили отметил, что эта инициатива будет способствовать снижению цен на лекарственные препараты на грузинском рынке и обеспечению поставок высококачественных лекарств.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)