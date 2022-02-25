Грузия не присоединится к антироссийским санкциям - премьер
БАКУ /Trend/ - Грузия не присоединится к экономическим санкциям, введенным против России. Об этом заявил в пятницу журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По его словам, это решение принято с учетом национальных интересов Грузии.
"За эти годы, помимо всего прочего, нам удалось снизить напряженность в наших отношениях с Россией, что соответствовало национальным интересам Грузии. И я не буду принимать против РФ никаких решений", - сказал Гарибашвили.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)
Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО)
В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19