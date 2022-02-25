Грузия не присоединится к антироссийским санкциям - премьер

БАКУ /Trend/ - Грузия не присоединится к экономическим санкциям, введенным против России. Об этом заявил в пятницу журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, это решение принято с учетом национальных интересов Грузии.

"За эти годы, помимо всего прочего, нам удалось снизить напряженность в наших отношениях с Россией, что соответствовало национальным интересам Грузии. И я не буду принимать против РФ никаких решений", - сказал Гарибашвили.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)