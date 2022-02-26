С 1 марта в Грузии начнут отпускать медикаменты по электронным рецептам

С 1 марта врачей в Грузии обяжут выписывать лекарства второй группы только по электронному рецепту. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Все врачи и учреждения, предоставляющие медицинские услуги в масштабах Грузии, с 1 марта 2022 года обязаны выписывать относящиеся ко второй группе фармацевтические продукты только посредством электронного рецепта №3», - заявили в ведомстве.

Электронные рецепты, в том числе, должны будут оформлять всем гражданам, которых выписывают из стационаров.

Нововведения распространяются и на стоматологические клиники в случае выписки назначения стоматологом. Исключение представляют только сельские врачи, им разрешено выписывать рецепты на бумаге.

Минздрав предупреждает, что в связи с планируемыми изменениями все аптеки должны располагать необходимыми материально-техническими возможностями.

Ко второй группе относятся фармацевтические продукты, неправильное использование которых может нанести значительный вред здоровью или жизни человека, а также лекарства, в инструкции которых написано, что их прием без назначения врача не рекомендован.