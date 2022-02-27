Премьер-министр Грузии поговорил по телефону с еврокомиссаром Оливером Вархели

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал в Twitter, что провел телефонный разговор с еврокомиссаром Оливером Вархели, в ходе которого обсудил ситуацию в Украине и регионе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«В это тяжелое время у меня состоялся хороший и продуктивный разговор с комиссаром Оливером Вархели. Мы коснулись ситуации в Украине и нашем регионе и перспектив евроинтеграции Грузии», - написал Гарибашвили в Twitter.