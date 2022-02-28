Испания заинтересована в подписании меморандума с Грузией в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - Испания заинтересована в подписании меморандума о взаимопонимании с Грузией в области мобильности, транспорта и развития городской инфраструктуры, сообщили Trend в МИД Испании.

"Экономические отношения между Испанией и Грузией развиты недостаточно широко. При этом интерес испанских компаний к Грузии растет, что обусловлено значительным улучшением экономического климата в этой стране", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, есть отрасли, где испанские компании обладают обширным опытом, который может быть полезен для развития Грузии.

Возможности для бизнеса испанских компаний в Грузии открываются в таких секторах, как модернизация инфраструктуры, энергетика, водоснабжение и канализация, считают в МИД Испании.

Испания заинтересована в инвестировании в сектор инфраструктуры Грузии, отметили в ведомстве.

По его данным, также интерес для испанских компаний представляют такие сектора, как ВИЭ, производство текстиля, потребительских товаров, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность и туризм.

Кроме того, в министерстве отметили, что продолжает расти интерес испанских компаний к развитию своего бизнеса в Грузии.

"Обеспечение "флагманских" контрактов может побудить другие испанские компании инвестировать в Грузию", - считают в МИД.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)