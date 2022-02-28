Правительство Грузии направило Украине 100 тонн гуманитарной помощи

Грузия направила в Украину до 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Груз включает предметы первой необходимости, более 30 наименований медикаментов, кислородные концентраторы. Кроме того, Грузия помогает поставками крови – в Украину отправлены компоненты крови, материалы для гемотрансфузии и тесты.

За процессом погрузки в Тбилисском международном аэропорту наблюдали глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили и министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Гуманитарную помощь переправят в Украину через польский город Люблин.