Правительство Грузии направило Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Грузия направила в Украину до 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.
Груз включает предметы первой необходимости, более 30 наименований медикаментов, кислородные концентраторы. Кроме того, Грузия помогает поставками крови – в Украину отправлены компоненты крови, материалы для гемотрансфузии и тесты.
За процессом погрузки в Тбилисском международном аэропорту наблюдали глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили и министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Гуманитарную помощь переправят в Украину через польский город Люблин.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Юбилей Маэстро! В гостях у Эльдара Мансурова – разговор по душам, коллекции, откровения…(ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)
За последние двое суток из Украины в Молдову переправились около 500, в Польшу 190 азербайджанских граждан – МИД
SOCAR Energy Ukraine окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине
Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры между Украиной и РФ - Зеленский