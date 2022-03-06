В школах Грузии зафиксирован спад уровня заражения коронавирусом

За последние семь дней уровень заражения коронавирусом в государственных и частных школах Грузии значительно снизился, как и в предыдущие две недели. Об этом сообщает министерство образования, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

На этой неделе коронавирус был подтвержден у 1,5% учителей и 0,6% учащихся. В настоящее время всего 32 школы из 2085 государственных и 217 частных школ в Грузии все еще находятся на дистанционном обучении из-за случаев коронавируса.

Число школ находящихся на дистанционном обучение также уменьшилось по сравнению с предыдущими двумя неделями.

Желание проводить обучение в дистанционном формате на прошлой неделе изъявили 97 педагогов.

В целях обеспечения безопасных условий для преподавателей и учащихся продолжается обязательное тестирование преподавателей и представителей администрации.

С 1 марта сотрудники общеобразовательных учреждений будут один раз в неделю проходить тестирование на коронавирус быстрым антиген-тестом, который предоставляется государством.

В более чем 400 государственных и частных школах проведением тестов занимается специально обученный школьный врач.

На данный момент вакцинировано 73,7% учителей и представителей школьной администрации, в том числе 97% вакцинированы полностью.