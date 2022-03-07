В Грузии значительно снизились цены на лекарства - премьер

БАКУ /Trend/ - После начала импорта лекарств из Турции цены на лекарственные препараты в Грузии снизились на 60-80 процентов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Грузия уже получила первую партию из более 30 наименований лекарств из Турции 3 марта 2022 года.

По словам премьер-министра, граждане Грузии уже могут заметить значительное снижение цен.

Грузия активно работает над регулированием импорта лекарств из Турции, чтобы облегчить процесс и своевременно заменить все лекарства, добавил Ираклий Гарибашвили.

Между тем на этой неделе запланирован визит министра здравоохранения Грузии в Турцию, где состоятся встречи с министром здравоохранения Турции и главой Регулирующего агентства, чтобы максимально упростить этот процесс, сообщил заместитель министра здравоохранения Илья Гудушаури.

Напомним, что недавно правительство Грузии подписало соответствующий указ в направлении значительного расширения присутствия Турции на фармацевтическом рынке страны.

(Автор: Марьяна Ахмедова)