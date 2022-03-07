Проект резолюции об ускоренном вступлении Грузии в ЕС представлен на заседании бюро

Проект резолюции об ускоренном вступлении Грузии в Евросоюз сегодня был представлен на заседании бюро, и законодательный орган рассмотрит этот документ на следующей сессионной неделе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Гия Вольский, парламент обращается к правительству в связи с форс-мажорными обстоятельствами, когда стране угрожает опасность.

По его словам, Грузия, а также Украина и Молдова стремятся выжить в этой непростой ситуации и выйти с миром.