В Грузии выявили свыше 2,7 тыс новых случаев коронавируса

В Грузии выявлено 2783 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние сутки в стране выздоровели 5450 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 32 пациента.

За последние сутки в стране было проведено 17 693 теста, в том числе 14 798 экспресс-тестов на антиген и 2 895 ПЦР-тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 15,73%, за последние 14 дней — 19,45%, за последние 7 дней — 16,6%.

Всего в Грузии выявлено 1 629 065 случаев заражения коронавирусом, из них 1 568 064 человека выздоровели, 16 430 умерли.

Всего было сделано 2 827 683 прививки, из них 1 332 человек вакцинированы за день.

7 марта в Грузии было выявлено 910 новых случаев заражения коронавирусом, 8081 пациент выздоровел, 32 умерли.