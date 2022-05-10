Грузия передала вторую часть опросника по членству в ЕС

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 10 мая передал вторую часть опросника по вступлению в Евросоюз послу ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

"Мы рады передать вторую часть опросника и с нетерпением ожидаем решения Еврокомиссии и стран - участниц ЕС", - сказал Гарибашвили.

В свою очередь, посол ЕС выразил признательность премьер-министру Грузии и заявил, что опросник существенно поможет Еврокомиссии в ее оценке.

Вторая часть опросника Еврокомиссии, как известно, содержит 33 главы и до 2 300 вопросов, которые касаются секторального развития страны.

После передачи второй части опросника Еврокомиссия начнет оценивание. Ожидается, что решение о присвоении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС будет принято в конце июня нынешнего года.