Грузию пригласят на саммит НАТО в Мадриде

Грузия является партнером НАТО с сильным потенциалом, а ее представителей пригласят на саммит альянса в Мадриде. Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем с ней в течение долгих лет, и, насколько мне известно, руководство Грузии будет приглашено на саммит НАТО в Мадриде. Политика открытых дверей остается важной для НАТО. Я могу сказать, что Грузия является очень важным партнером, Черное море становится очень важным", - заявил он в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.