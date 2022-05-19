Премьер Грузии встретился с генсеком НАТО

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе рабочего визита в Брюссель встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу грузинского премьер-министра.

На встрече была отмечена важная роль Грузии как сильного и надежного партнера альянса, а также ее большой вклад в процесс обеспечения глобальной безопасности, в частности, в обеспечение безопасности Черноморского региона.

Гарибашвили отметил тесное сотрудничество Грузии с Североатлантическим альянсом в процессе евроатлантической интеграции.

Кроме того, премьер поблагодарил Столтенберга за его личные усилия и ключевую роль в продвижении Грузии на пути к интеграции в НАТО.