Производитель "Боржоми" готов передать долю в компании властям Грузии

Компания IDS Borjomi International готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии контролируемая ею компания официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией", - сказано в заявлении. Данный шаг также позволит сохранить рабочие места на заводах.

Грузинское экономическое интернет-издание BM сообщает, что Министерство экономики и устойчивого развития Грузии уже получило официальное письмо от IDS Borjomi International о передаче доли. Предложение уже стали изучать как в Минэкономики, так и в Минюсте, после чего будет сделано заключение о целесообразности сделки. В министерстве экономики сообщают, что процедуры завершатся в течение нескольких дней.

Компания IDS Borjomi Georgia 29 апреля опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии. Такая ситуация якобы сложилась из-за проведения специальной военной операции в Украине. 30 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщал, что вскоре станут известны "приятные новости" в связи с "Боржоми".

Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп". Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за ситуации в Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.