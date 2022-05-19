Газовые контракты с Азербайджаном могут смягчить влияние инфляции в Грузии – Нацбанк

БАКУ /Trend/ - Газовые контракты с Азербайджаном могут смягчить влияние инфляции в Грузии. Об этом заявил председатель Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в ходе мероприятия МВФ в режиме видеоконференции, сообщает в четверг Trend.

По его словам, рост цен на нефть оказывает влияние на те страны, в которых государство не субсидирует цены на энергоносители.

«В Грузии государство не субсидирует цены на энергоносители. Поэтому цены на них растут на внутреннем рынке. Но с ценами на газ другая ситуация, так как краткосрочные двусторонние контракты на поставку голубого топлива могут смягчить влияние инфляции», - сказал Гвенетадзе.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в Грузии в 2022 году составит 9,9 процента. МВФ прогнозирует замедление инфляции в Грузии до 5,1 процента в 2023 году и до трех процентов - в 2024-2027 годах.