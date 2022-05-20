Уровень безработицы в Грузии превысил 19% в первом квартале 2022 года

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале текущего года сократился на 2,5 п. п. по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, достигнув 19,4%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, показатель безработных в городах выше, чем в сельской местности. В январе, феврале и марте 20,5% городских жителей не были официально трудоустроены, что на 3,1 п. п. меньше по сравнению с аналогичными данными за 2021 год. Уровень безработицы в селах составил 17,8% - на 1,5 п. п. меньше, чем в 2021 году.

В первом квартале 21,4% мужчин не были трудоустроены, что на 2,7 п. п. меньше по сравнению с данными за 2021 год. Уровень безработицы среди женщин составил 16,8% - на 2,2 п. п. меньше.

По информации службы, в первом квартале сократилось число наемных работников по сравнению с самозанятыми. В первые три месяца текущего года доля наемных работников среди трудоустроенного населения составила 68,1%, что касается самозанятых, то таких оказалось 31,9%.