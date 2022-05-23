Парламент Грузии рассматривает новую инициативу для строительных компаний

Срок уплаты сбора за изменение показателя коэффициента интенсивности застройки (К2) будет перенесен на 1 января 2025 года, говорится в сообщении на сайте парламента Грузии.

Соответствующие поправки в Закон "О местных сборах", рассмотрел и поддержал Комитет по отраслевой экономике и экономической политике во втором чтении, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Срок уплаты сбора за изменение лимита коэффициента интенсивности застройки (К2) будет перенесен на 1 января 2025 года вместо 1 января 2020 года, определенного действующим законодательством", - говорится в сообщении высшего законодательного органа страны.

Как пояснил депутат Бека Давитулиани, данное решение станет своеобразной поддержкой налогоплательщиков, которые воспользовались правом распределения, чтобы обеспечить выполнение соответствующих процедур по вводу здания в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2020 года и не уплатили сбор, из-за чего они были привлечены к соответствующей ответственности и против них начались разбирательства в суде.

"Следует отметить, что в связи со сложившейся пандемией и экономической ситуацией распределение платы за сборы до 1 января 2025 года станет для них своеобразной поддержкой, что в свою очередь улучшит застопорившиеся процессы в плане строительства. Поскольку горожане ждут их своевременного завершения", - сказал Давитулиани.

Инициатором перераспределения платы К2 является мэрия Тбилиси. Как ранее заявил градоначальник Каха Каладзе, это относится к разрешениям на строительство, выданным до 2019 года, которые приобрели коэффициент К2.

Эти компании не в состоянии оплатить сбор, из-за чего строительство приостановлено. При этом компании задолжали муниципалитету миллионы.

Согласно ранее существующей в Грузии практике, строительная компания могла получить в мэрии разрешение на строительство даже в случае высокого коэффициента К2. Для этого инвестор выплачивал в бюджет города крупные суммы. В 2019 году мэрия запретила увеличение допустимого коэффициента застройки и практику его продажи.