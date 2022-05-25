Грузинский банк получил высокий рейтинг Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента грузинского банка Basisbank на уровне "B+" со стабильным прогнозом и рейтингом устойчивости на уровне "b+", сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже он увеличил свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари.

"Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента грузинского банка Basisbank на уровне "B определяется профилем банка на самостоятельной основе, отраженным в его рейтинге устойчивости", – говорится в пресс-релизе Агентства.

Подтверждение рейтинга устойчивости, несмотря на возросшие риски операционной среды, отражает приемлемые финансовые показатели банка и по-прежнему умеренную, хотя и более слабую, капитализацию. Fitch Ratings считает, что у банка все еще ограниченная, хотя и расширенная, клиентская база и сильно долларизованный баланс как по кредитам, так и по депозитам.

При этом Fitch отмечает, что Basisbank остается ограниченным на рынке, несмотря на то, что в первом квартале 2022 года банк получил кредиты и соответствующую суммы депозитов из ВТБ без внесения денежных средств.

По данным агентства, это привело к существенному увеличению кредитного портфеля и депозитов Basis на 60% на конец первого квартала 2022 года. По данным агентства, розничные кредиты в настоящее время составляют 40% от общего объема кредитов.

"Тем не менее, франшиза Basis остается ограниченной на рынке, где на два крупнейших банка приходится 75% активов сектора", – говорится в сообщении.

АО Банк "ВТБ Грузия" до последнего времени являлся одним из ведущих банков Грузии и занимал третье место среди коммерческих банков страны по размеру регулятивного капитала. После событий в Украине все депозитные и кредитные активы физических лиц от "ВТБ Грузия" переданы Basisbank.