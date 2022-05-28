Уровень абсолютной бедности в Грузии снизился

За чертой бедности в Грузии в 2021 году находилось 17,5% населения. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2020 года снизился на 3,8 процентного пункта. При этом в 2019 году уровень абсолютной бедности составлял 21,3%.

За чертой бедность проживает 15,0% жителей городов и 21,3% жителей сел. За год показатель для городов снизился на 2,1 процентного пункта, а для сел – на 6,3.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом значение коэффициента Джини по валовому доходу не изменилось и находится на уровне 0,37.

Коэффициент Джини: показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 1 – абсолютному неравенству.

Значение коэффициента Джини по сумме денежных средств не изменилось и составляет 0,39. Коэффициент Джини снизился с 0,36 до 0,34 в совокупных потребительских расходах, в то время как в денежных средствах он остается неизменным на уровне 0,42.

В 2021 году доля населения ниже 60% медианного потребления снизилась на 0,8 процентных пункта до 18,9 процента, а доля населения ниже 40% медианного потребления увеличилась на 0,4 процентных пункта до 7,4 процента.