Еврокомиссия даст заключение по статусу кандидата для Грузии в ближайшие дни - посол

Заключение Еврокомиссии по заявкам Грузии, Молдовы и Украины на получение статуса кандидата в ЕС может быть сделано уже на следующей неделе, сообщил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Само же решение, предположительно, будет принято в месячный срок.

Он воздержался от прогнозов, отметив, что «результат может быть и меньше, и больше ожидаемого».

Независимо от того, каким будет решение, Грузия будет продолжать евроинтеграцию, подчеркнул дипломат.

«Я не хочу спекулировать на результатах оценки, решении Совета ЕС. Скажу только, что каким бы ни был результат, существует одно главное решение, которое неизменно: время для Грузии работать над этим вопросом, над тем, что необходимо для уверенного вступления в Евросоюз», - сказад Харцель.

Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Страны уже прошли первый этап - заполнили опросники Еврокомиссии, обязательные для всех стран, претендующие на статус кандидатов.