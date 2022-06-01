Количество визитеров из стран ЕС в Грузию увеличилось примерно в 4 раза

По данным Национального банка Грузии, количество иностранных визитеров в апреле 2022 года увеличилось на 160,1 процента по сравнению с предыдущим годом, передает Trend со ссылкой на 1tv.

По данным Нацбанка, количество туристов составило 85,0 процента от общего числа посетителей и за год увеличилось на 140,5 процента. Количество однодневных посещений за отчетный месяц увеличилось значительно, в 5 раз.

По данным Национального банка, ослабление мер по смягчению последствий пандемии и открытие границ в Грузии во второй половине 2021 года помогли оздоровить туристический сектор и увеличить количество иностранных посетителей.

«‎Наибольший вклад в прирост посетителей из стран региона внесли Россия (30,3 п.п.), Армения (29,0 п.п.), Турция (18,0 п.п.) и Украина (8,6 п.п.). Почти в 4 раза увеличилось количество посетителей из стран ЕС, что в общем приросте составило 14,1 п.п. В частности, увеличилось количество посетителей из Германии (2,6 п. п.), Польши (2,2 п. п.) и Великобритании (1,1 п. п.). Из остальных стран значительно увеличилось количество посетителей из Беларуси, Ирана и Казахстана. Как и в предыдущем месяце, в течение отчетного периода количество посетителей из Израиля оставалось высоким (6,8 п.п.)»‎, — заявили в Нацбанке.