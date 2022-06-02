Обнародован топ-10 стран-лидеров по объему денежных переводов в Грузию

БАКУ /Trend/ - В апреле 2022 года денежные переводы в Грузию выросли на 58,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (114,1 миллиона долларов) - до 308,1 миллиона долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.
По данным регулятора, Россия заняла первое место среди стран мира по объему денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года с показателем 132,9 миллиона долларов, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (33,3 миллиона долларов).
Далее следуют Италия – 33,4 миллиона долларов (рост за год на 5,3 процента) и США - 25 миллионов долларов (рост на 0,8 процента).
Топ-10 стран по объему денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года
|
Страна
|
Сумма (млн долларов)
|
Россия
|
132,9
|
Италия
|
33,4
|
США
|
25
|
Казахстан
|
20
|
Греция
|
18,6
|
Израиль
|
16,2
|
Германия
|
11,9
|
Турция
|
8,1
|
Азербайджан
|
4,9
|
Испания
|
4,7
Отметим, что в апреле 2022 года денежные переводы из Грузии составили 25,4 миллиона долларов, что на 1,5 процента меньше показателя аналогичного месяца 2021 года (25,8 миллиона долларов).