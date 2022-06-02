Обнародован топ-10 стран-лидеров по объему денежных переводов в Грузию

БАКУ /Trend/ - В апреле 2022 года денежные переводы в Грузию выросли на 58,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (114,1 миллиона долларов) - до 308,1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

По данным регулятора, Россия заняла первое место среди стран мира по объему денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года с показателем 132,9 миллиона долларов, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (33,3 миллиона долларов).

Далее следуют Италия – 33,4 миллиона долларов (рост за год на 5,3 процента) и США - 25 миллионов долларов (рост на 0,8 процента).

Топ-10 стран по объему денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года

Страна Сумма (млн долларов) Россия 132,9 Италия 33,4 США 25 Казахстан 20 Греция 18,6 Израиль 16,2 Германия 11,9 Турция 8,1 Азербайджан 4,9 Испания 4,7

Отметим, что в апреле 2022 года денежные переводы из Грузии составили 25,4 миллиона долларов, что на 1,5 процента меньше показателя аналогичного месяца 2021 года (25,8 миллиона долларов).