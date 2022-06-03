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Грузия правильно ориентирована на работе, которая позволит сблизиться с ЕС - еврокомиссар

Грузия Материалы 3 июня 2022 09:51
Грузия правильно ориентирована на работе, которая позволит сблизиться с ЕС - еврокомиссар

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«Наши грузинские партнеры правильно ориентированы на предстоящей огромной работе, которая позволит им сблизиться с ЕС», — заявил после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, передает Trend со ссылкой на 1tv.

«Грузия очень занята формированием своего европейского будущего. Я рад получить амбициозную и реалистичную новость от министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили. Наши грузинские партнеры правильно ориентированы на предстоящей огромной работе, которая позволяет им сблизиться с ЕС. С каждым днем!», — написал в «Твиттер» Йоханнес Хан.

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