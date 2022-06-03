Грузия правильно ориентирована на работе, которая позволит сблизиться с ЕС - еврокомиссар

«Наши грузинские партнеры правильно ориентированы на предстоящей огромной работе, которая позволит им сблизиться с ЕС», — заявил после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, передает Trend со ссылкой на 1tv.

«Грузия очень занята формированием своего европейского будущего. Я рад получить амбициозную и реалистичную новость от министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили. Наши грузинские партнеры правильно ориентированы на предстоящей огромной работе, которая позволяет им сблизиться с ЕС. С каждым днем!», — написал в «Твиттер» Йоханнес Хан.