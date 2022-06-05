Один из крупнейших банков Грузии содействует расширению возможностей местного бизнеса

БАКУ /Trend/ - Bank of Georgia в рамках кампании "Сделано в Грузии" продолжает оказывать поддержку местному бизнесу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Предприятия, участвующие в проекте, получат новые специальные скидки и лучшие условия для развития бизнеса, такие как льготные тарифы на платежи через POS-терминалы, интеграция API-сервисов и организация рекламных фотосессий.

"Мы верим в успех грузинского бизнеса и с помощью кампании "Сделано в Грузии" надеемся повысить мотивацию начинающих предпринимателей, помочь грузинским компаниям поверить в свой успех как внутри страны, так и за ее пределами", - говорится в сообщении Bank of Georgia.

Отметим, что Bank of Georgia является одним из крупнейших коммерческих банков в Грузии со штаб-квартирой в Тбилиси.