В Азербайджане самый дешевый газ в Европе - отчет нацкомиссии Грузии

БАКУ /Trend/ - В 2021 году самый дешевый газ в Европе был в Азербайджане, передает Trend в понедельник со ссылкой на ежегодный отчет Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).

Как отмечается, средний тариф на природный газ в Азербайджане составил 28,4 тетри (9,5 цента) за 1 кубометр в 2021 году, что стало самой низкой ценой на газ по всей Европе.

Между тем цена на природный газ в 2021 году в Грузии составила 55,4 тетри (18,6 цента) за 1 кубометр, в Турции – 80,1 тетри (26,9 цента), в Армении - 1,05 лари (35,6 цента).

Самый дорогой газ в Европе в 2021 году покупали жители Швеции. В прошлом году в этой стране 1 кубометр природного газа стоил 5,6 лари (1,9 доллара).