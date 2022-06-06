Переговоры по передаче государству доли IDS Borjomi почти завершились - премьер Грузии

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии практически завершило переговоры по передаче государству доли компании IDS Borjomi Georgia, у которой возникли финансовые проблемы из-за антироссийских санкций, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

О финансовых проблемах IDS Borjomi Georgia стало известно в конце апреля. В компании заявили, что ей пришлось приостановить производственный процесс и предложить сотрудникам новые условия на период кризиса. Вскоре начались акции протеста и забастовка. В понедельник протестующие устроили пикет у заводов по розливу минеральной воды.

"Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю мы вынесем вопрос на заседание правительства и мы станем акционерами Боржоми. Правительство, государство станет акционером Боржоми, совладельцем и этим проблема будет решена", - заявил Гарибашвили.

По данным компании, бастуют не все сотрудники и на данном этапе заводы по разливу "Боржоми" работают с минимальной нагрузкой - только для грузинского рынка. В свою очередь председатель отраслевых профсоюзов Георгий Диасамидзе настаивает на том, что бастуют все, кроме административного персонала.

Бастующие сотрудники компании требуют прежних условий труда и выплаты задолженности по зарплате. Более того, в понедельник протестующие обвинили руководство IDS Borjomi Georgia в том, что оно планирует нанять новых людей из регионов Грузии, а также из России и Украины, и платить им больше.